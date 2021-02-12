التعاون يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب القادسية

يسعى التعاون إلى استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف القادسية على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يتطلع الفتح لتعميق جراح ضيفه العين، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

‫وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى التعاون لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف القادسية.

ولم يعرف التعاون طعم الانتصارات في آخر مرحلتين حينما تعادل أمام الفيصلي وخسر من النصر بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية ليتراجع للمركز السادس برصيد 25 نقطة.

وفي المقابل يبحث القادسية عن إيقاف مسلسل إهدار النقاط والعودة مجدداً لسكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 5 مراحل.

واكتفى القادسية بجمع 5 نقاط في المراحل الخمس الأخيرة بعد تعادله أمام الفيصلي والفتح وأبها والوحدة وضمك ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ليبقى في المركز التاسع.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يتطلع الفتح لتعميق جراح ضيفه العين واستعادة نغمة الانتصارات.

وقدّم الفتح أداءً متذبذباً هذا الموسم، حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 6 مباريات حيث تعادل في مباراتين وخسر 4 ليتراجع للمركز 13 برصيد 19 نقطة.

وفي المقابل يبحث العين عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما اقترب الفريق شيئاً فشيئا من العودة لدوري الدرجة الأولى.

وتلقى العين خسارةً ثقيلة من أمام ضيفه الهلال بخماسية نظيفة ليتذيل الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير.