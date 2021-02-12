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النصر يسعى لاقتحام المنافسة على حساب المتصدر الشباب

مباراة الفريقين ذهابا

النصر يسعى لاقتحام المنافسة على حساب المتصدر الشباب

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الرياض - فيصل الحربي

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يسعى النصر لاقتحام المنافسة على اللقب حينما يستضيف المتصدر الشباب، في المواجهة التي يحتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في ديربي ملتهب ضمن منافسات المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون الفرصة سانحة للنصر لإنعاش حظوظه في المنافسة على اللقب الذي توج به في النسخة قبل الماضية، لاسيما عقب تعثره بالتعادل أمام الفتح في المرحلة الماضية.

ويعلم النصراويون أن مواجهة قد تكون الفرصة الأخيرة للمنافسة على اللقب حيث أن التعثر سيجعل مهمته صعبة للغاية خاصة أن الفارق بينهما 10 نقاط.

وتنفس الكرواتي ألين هورفات الصعداء بعد تأكد مشاركة لاعبيه المصابين عبدالرحمن العبيد وعبدالفتاح عسيري ومختار علي، في حين تأكد غياب المدافع عبدالله مادو ولاتزال الشكوك تحوم حول مشاركة اللاعب عبدالله الخيبري الذي عاودته الاصابة يوم أمس الأول.

وسيعود البرازيلي بيتروس للتشكيلة الاساسية بعد غيابه عن لقاء الفتح الماضي بداعي الايقاف بسبب تراكم البطاقات.

ويبحث النصر عن أكثر من هدف من اللقاء حيث أنه يسعى للمنافسة وتقليص الفارق بينه وبين الشباب بالاضافة الى رد اعتباره عقب خسارته مواجهة الذهاب 2-1.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 25 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الشباب المتصدر.

وفي المقابل يطمح الشباب الى تأكيد تفوقه على النصر والابتعاد أكثر بالصدارة حيث أن تعثره وفوز الهلال سيجعله يعود للمركز الثاني.

ويعاني الاسباني كارلوس هيرنانديز مدرب الشباب من الغيابات خاصة في خط الدفاع حيث تأكد غياب المدافعين محمد سالم وأحمد شراحيلي بداعي الايقاف بسبب تراكم البطاقات.

وسيعيد المدرب الشبابي المدافعين فواز الصقور وحسام تمبكتي الى التشكيلة الاساسية لتعويض غياب الثنائي الخبير.

ومن المتوقع أن يبدأ مدرب الشباب بمهاجمه النيجيري الجديد أوديون إيغالو ليكون أساسياً بعد أن ظهر لأول مرة في مباراة الرائد الماضية بعد مشاركته لدقائق محدودة.

وسيلعب ايغالو ليكون بديلاً عن المهاجم عبدالله الحمدان الذي انتقل لنادي الهلال الماضي.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الاول برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن وصيفه الاهلي و3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث.

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