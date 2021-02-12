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الوحدة يعود للانتصارات بـ "هاتريك" نياكاتي

فرحته بالثلاثية

الوحدة يعود للانتصارات بـ "هاتريك" نياكاتي

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الرياض - فيصل الحربي

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حقق الوحدة فوزاً كبيراً أمام مضيفه الفيصليبـ 4-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة، حيث تقدم الوحدة بهدف مبكر عند الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء نفذها مهاجمه المالي يوسف نياكاتي.

وفي الشوط الثاني، واصل الوحدة هجومه وسجّل مهاجمه نياكاتي الهدف الثاني عند الدقيقة 49 بعد تلقيه تمريرة من زميله سليمان هزازي ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الفيصلي.

وفرض الفيصلي سيطرته ونجح مدافعه البرازيلي رافائيل سيلفا بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 54 بعدما أكمل عرضية مواطنه جيليرمي بقدمه في شباك الوحدة.

وواصل الفيصلي هجومه وتمكن مهاجمه محمد الصيعري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67 بعد تلقيه تمريرة من زميله جوليو تافاريس ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة، كثّف الوحدة هجومه وتمكن مهاجمه نياكاتي من تسجيل الهدف الثالث له ولفريقه عند الدقيقة 85 بعدما أكمل تمريرة زميله أحمد جابر بقدمه في شباك الفيصلي.

وواصل الوحدة هجومه وسجّل لاعبه الأسترالي ديميتري بيتراتوس الهدف الرابع عند الدقيقة 90 بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد القرني ليدخل منطقة جزاء الفيصلي ويسددها قوية سكنت شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 20 نقطة ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.

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