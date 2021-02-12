بايرن ميونخ يعزز هيمنة أندية أوروبا على "المونديال"

عزز بايرن ميونخ سيطرة الأندية الأوروبية على لقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعدما توج بها للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1 - صفر على تيغريس أونال المكسيكي اليوم الخميس في المباراة النهائية للمسابقة بالعاصمة القطرية الدوحة.

منح بايرن، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الماضي، اللقب الثامن على التوالي في البطولة لأندية القارة العجوز، التي توجت باللقب في النسخ السبع الماضية عن طريق بايرن عام 2013، وريال مدريد الإسباني أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، وبرشلونة الإسباني عام 2015، وليفربول الإنجليزي عام 2019.

وواصلت الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) هيمنتها على لقب مونديال الأندية، بعدما حصلت فرقها على 13 لقبا في البطولة، مقابل أربعة ألقاب فقط لأندية اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول).

وفريق كورينثيانز البرازيلي آخر فرق أميركا الجنوبية التي حصلت على كأس العالم للأندية، وذلك خلال نسخة المسابقة عام 2012 باليابان.

وتقاسم بايرن المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق المتوجة بمونديال الأندية، مع كورينثيانز، فيما يتصدر الريال القائمة بأربعة ألقاب، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه منافسه التقليدي برشلونة.