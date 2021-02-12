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بعد 6 سنوات.. الاتحاد يحرم الأهلي النقاط الثلاث في الديربي 

فرحة التعادل

بعد 6 سنوات.. الاتحاد يحرم الأهلي النقاط الثلاث في الديربي 

متابع الغاء المتابعة

دبي - أحمد المصعبي

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حرم نادي الاتحاد غريمه الأهلي من الظفر بالنقاط الثلاث ذهابا وإيابا للمرة الأولى منذ عام 2015، بعدما تعادل معه في مباراة الفريقين ضمن الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل المصري أحمد حجازي هدف التعادل لفريقه الاتحاد على الأهلي عند الدقيقة 86 ليحرمه من الفوز عليه بعدما كان انتهى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي رومارينيو وغاري رودريغيز لاعب منتخب الرأس الأخضر.

وتعود آخر مرة خرج فيها الأهلي دون تحقيق الفوز إلى موسم 2014 – 2015، وشهدت ذلك الوقت عدم قدرة غريمه الأصفر من الفوز أيضا، عندما انتهت مباراة الذهاب في الجولة 13 بالتعادل بهدفي عبدالرحمن الغامدي وتيسير الجاسم وإيابا بالنتيجة نفسها بعدما أحرز فهد المولد الهدف الأول عند الدقيقة 85 قبل أن يعدل سلمان المؤشر النتيجة في آخر الدقائق.

وشهد موسم 2010 – 2011 آخر سيطرة اتحادية في الديربي بالفوز بست نقاط، عندما هزم غريمه الأخضر ذهابا بثلاثية عبدالمليك زياية ونونو أسيس وباولو جورج، وإيابا بثنائية زياية والبرتغالي باولو جورج.

وقبل لقاء الذهاب بين الفريقين في الموسم الحالي، كان الأهلي سيطر على ديربي جدة 8 أعوام، إذ لم يستطع الاتحاد الفوز في تلك الفترة الفوز على مستوى المسابقة منذ عام 2012.

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