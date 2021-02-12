تشيلسي وساوثهامبتون يكملان عقد المتأهلين في كأس الاتحاد الإنجليزي

أكمل تشيلسي وساوثهامبتون عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ختام مباريات الدور الـ16 من المسابقة بفوزهما تواليا 1 - صفر على بارنسلي و 2 - صفر على وولفرهامبتون.

وأفلت تشيلسي من مفاجآت بارنسلي، صاحب المركز الثالث عشر ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب) حاليا، بعدما تغلب عليه بهدف حمل توقيع تامي أبراهام في الدقيقة 64، ليواصل الفريق اللندني مغامرته في المسابقة.

في المقابل، وضع ساوثهامبتون حدا لسلسلة هزائمه التي عانى منها خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب صعوده لدور الثمانية بكأس الاتحاد، بعدما تغلب 2 - صفر على وولفرهامبتون.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح داني إنجز التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 49، فيما أضاف ستيوارت أرمسترونغ الهدف الثاني في الدقيقة 90

كانت فرق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبورنموث وليستر سيتي وشيفيلد يونايتد، وإيفرتون، قد حجزت مقاعدها لدور الثمانية في وقت سابق.