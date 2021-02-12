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ثنائية تعيد الباطن للانتصارات على الرائد

فرحة الهدف الثاني

ثنائية تعيد الباطن للانتصارات على الرائد

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الرياض - فيصل الحربي

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استعاد الباطن توازنه بعدما عمّق جراح مضيفه الرائد بفوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الباطن باستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر مرحلتين بعد تعادله أمام مضيفه أهلي جدة 2-2 وخسارته من أمام الفيصلي 2-صفر.

وغلب الحذر الدفاعي الشديد على أداء الفريقين في الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن الباطن من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 47 حينما حول مدافع الرائد عقيل بلغيث عرضية البرتغالي فابيو آبرو الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.

وواصل الباطن هجومه ونجح لاعبه يوسف الشمري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 59 بعدما حول عرضية زميله سعد خيري بقدمه في شباك الرائد.

وعند الدقيقة 80 سجّل لاعب الرائد أحمد الزين هدف فريقه الوحيد بعدما اخترق دفاع الباطن وسدد كرةً قوية استقرت في شباك الباطن.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 20 نقطة ليتقدم للمركز 11 مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 19 نقطة ليتراجع للمركز 14.

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