سيتي يواجه توتنهام بحثاً عن الابتعاد بالصدارة

يتطلع فريق مانشستر سيتي لتوسيع الفارق بينه وبين منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يواجه توتنهام يوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وكان الفوز الذي حققه مانشستر سيتي على سوانزي سيتي يوم الأربعاء في كأس الاتحاد الإنجليزي هو الانتصار الخامس عشر على التوالي للفريق في كل المسابقات، وهو رقم قياسي لفريق منافس بالدوري الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مانشستر يونايتد، ويتمتع الفريق بثقة كبيرة ويأمل في مواصلة الانتصارات أمام توتنهام، الذي لعب شوطين إضافيين قبل أن يخسر أمام إيفرتون 4 / 5 في مباراة مثيرة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعيد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، خدمات روبين دياز في هذه المباراة بعد شفائه من المرض، بينما سيخضع فيرناندينيو لفحص طبي لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به.

وقال غوارديولا إنه فخور بلاعبيه بعد أن حققوا 15 انتصارا متتاليا، "هذه الانتصارات تظهر مدى تميز هؤلاء اللاعبين. ونفكر في الانتصار المقبل، أعلم أننا حطمنا الرقم القياسي. والآن الأمر متعلق بنا وبالتأكيد سيتم تحطيمه. هذه هي الرياضة. ولكنها تعني الكثير. إنها أصعب فترة".

وأضاف: "ما قمنا به حتى الآن أمر رائع. الشيء المهم هو الطريقة التي نلعب بها، والتناسق، والمباريات التالية. لدينا أسبوع صعب للغاية وسنفكر في كل مباراة على حدة".

ويتعين على جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام أن يرفع من معنويات لاعبيه بعد أن تبخرت آمالهم في كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب غوديسون بارك.

ولكن مورينيو قال إنه سعيد بأداء فريقه، بعيدا عن الأخطاء الدفاعية وقال "بالطبع في الوقت الإضافي تقل الدقة والجودة، هذا طبيعي، ولكن كانت لدينا الفعالية وكنا مبدعين طوال المباراة، هذا ما كنت أطلبه من اللاعبين، لذلك أنا سعيد بشأن هذا ولكن أرجوكم لا تدفعوني للحديث بشأن الأخطاء الدفاعية، لا أشعر بالراحة في الحديث عنها. ارتكبنا أخطاء وعوقبنا بسببها".

ويلتقي مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني، مع فريق ويست بروميتش، صاحب المركز الثاني من القاع، بعد غد الأحد، بعد يوم واحد من مواجهة ليستر سيتي وليفربول.

في حال فاز ليستر على ليفربول سيقفز للمركز الثاني مؤقتا، لحين خوض مانشستر يونايتد مباراته، بينما إذا حقق ليفربول الفوز سيقفز للمركز الثالث بدلا من ليستر، وسيستعيد وقتها ليفربول الثقة بعد الخسارة 1 - 4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة الماضية. وكانت الخسارة أمام مانشستر سيتي هي الثالثة على التوالي لفريق ليفربول على أرضه للمرة الأولى منذ 1963.

وربما يدفع يورغن كلوب بالمدافع المنضم حديثا للفريق أوزان كاباك، وهي خطوة من شأنها أن تتيح لجوردان هيندرسون قائد الفريق أن يدعم خط الوسط. في الوقت نفسه، سيطمئن ليستر على جاهزية جيمس جاستن، الذي تعرض لإصابة في المباراة التي خاضها الفريق في منتصف الأسبوع. وقال بريندان روجرز مدرب ليستر : "لقد شعر بألم في ركبته، ولكن لحسن الحظ بعد أن فحصه الجهاز الطبي، لا تبدو الإصابة سيئة مثل احتمالية حمله على محفة طبية، أعتقد أن بإمكانه السير، ولكن لحسن الحظ سارت الأمور بشكل جيد، سيصبح بخير".

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي شيفيلد يونايتد، صاحب المركز الأخير، مع مضيفه ويستهام يوم الاثنين، فيما يلتقي فولهام، صاحب المركز الثالث من القاع، مع مضيفه إيفرتون يوم الأحد.

ويلتقي كريستال بالاس مع بيرنلي، وبرايتون مع أستون فيلا وساوثهامبتون مع وولفرهامبتون، ويستضيف أرسنال فريق ليدز، ويلعب تشيلسي مع ضيفه نيوكاسل.