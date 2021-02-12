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فوز غندوغان بجائزة أفضل لاعب في الشهر

ثنائيته على ليفربول

فوز غندوغان بجائزة أفضل لاعب في الشهر

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مانشستر - رويترز

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فاز إيلكاي غندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي بجائزة لاعب الشهر في يناير بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل خمسة أهداف ليساعد فريق المدرب بيب غوارديولا على إحكام قبضته على سباق اللقب.

وتفوق غندوغان (30 عاما) على زميله جون ستونز ولاعب وسط أستون فيلا جاك غريليش ولاعب وسط ليستر سيتي جيمس ماديسون وأربعة آخرين لينال الجائزة.

وقال غندوغان، وهو أول لاعب من سيتي يفوز بالجائزة منذ المهاجم سيرجيو أغويرو في يناير كانون الثاني 2020، في بيان أصدره النادي "أنا سعيد للغاية، لكنه جهد الفريق دائما".

وأضاف "أنا شخص لا يهتم كثيرا بالجوائز الفردية لكن من الجميل دائما أن يتم تقديرك". ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 50 نقطة من 22 مباراة ويستضيف توتنهام هوتسبير يوم السبت.

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