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نقل مباراة أرسنال وبنفيكا إلى اليونان

ستاد أولمبياكوس

نقل مباراة أرسنال وبنفيكا إلى اليونان

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برلين - د ب أ

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الجمعة نقل مباراة أرسنال الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي في إياب دور الــ32 بالدوري الأوروبي من العاصمة البريطانية لندن إلى بيرايوس في اليونان، وذلك بسبب قيود السفر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وباتت المباراة المقررة في 25 فبراير، سابع مباراة بالمنافسات القارية في أوروبا يتقرر تغيير مكان إقامتها بسبب قيود السفر وغيره في العديد من الدول في ظل جائحة كورونا.

وجرى الإعلان في وقت سابق أيضا عن نقل مباراة الذهاب بين الفريقين المقررة في 18 فبراير، حيث ستقام في روما بدلا من العاصمة البرتغالي لشبونة.

وتشهد بطولة الدوري الأوروبي أيضا نقل مباراة مولده النرويجي أمام هوفنهايم الألماني إلى إسبانيا ومباراة ريال سوسييداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تورينو.

كذلك تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا نقل مباراتي لايبزيغ الألماني أمام ليفربول الإنجليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بودابست ونقل مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني أمام تشيلسي الإنجليزي إلى بوخارست.

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