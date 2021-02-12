"رباط صليبي" يبعد ظهير ليستر حتى نهاية الموسم

قال بريندان روجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، إن المدافع جيمس جاستن سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم، بعدما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وتعرض جاستن، 22 عاما، الذي لعب مع الفريق في كل دقيقة بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، للإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه على برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال روجرز للصحافيين: "الأشعة لم تظهر بشكل جيد، إنها ضربة موجعة لنا- يبدو أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي الأمامي، يقدم أداء رائعا معنا، لعب في العديد من المراكز وحصل على تقييم 8 من أصل 10 في كل المباريات".