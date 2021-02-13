العين يعرّض الشارقة المتصدر لخسارته الثانية

سقط فريق الشارقة في فخ الخسارة أمام ضيفه العين 1 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل شباب الأهلي دبي مع الوحدة 2 - 2 وفوز بني ياس على خورفكان 2 - 1 وحتا على عجمان 3 - صفر. وسجل هدفي العين نادر يحيى ولابا كودجو في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و72، فيما سجل هدف الشارقة كايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقة العاشرة. وتوقف رصيد الشارقة عند 36 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع العين رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق شباب الأهلي دبي في فخ التعادل 2 - 2 أمام ضيفه الوحدة. وسجل هدفي شباب الأهلي محمد جمعة عيد وكارلوس إدواردو في الدقيقتين 34 و59، فيما سجل هدفي الوحدة جيان وخميس إسماعيل في الدقيقتين 26 و61. ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس كما رفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز بني ياس الإماراتي على خورفكان 2 - 1. وسجل هدفي بني ياس سلطان الشامسي وجواو بيدرو في الدقيقتين السادسة و23، فيما سجل هدف خورفكان دودو في الدقيقة 57. وشهدت المباراة طرد خالد هامشي لاعب بني ياس في الدقيقة 66. ورفع بني ياس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد خورفكان عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز حتا على عجمان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جوناثان كريستيان (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 52 و81 وأحمد مال الله في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. ورفع حتا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر الأخير، وهو الانتصار الأول لحتا في الدوري هذا الموسم، فيما توقف رصيد عجمان عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.