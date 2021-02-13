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القادسية يواصل تقدمه بفوزه على التعاون

الهدف الثاني

القادسية يواصل تقدمه بفوزه على التعاون

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل القادسية مسيرته المميزة بعد فوزه أمام مضيفه التعاون 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح القادسية بالعودة للانتصارات التي غابت عن الفريق في المراحل الخمس الماضية والتي تعادل فيها أمام الفيصلي والفتح وأبها والوحدة وضمك.

وشهدت المباراة أفضلية للقادسية الذي نجح بتسجيل هدفه الأول عند الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه المدغشقري كاروليس آندري الذي تلقى تمريرة من زميله حسن العمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل القادسية أفضليته وتمكن لاعبه حسن العمري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 24 نقطة ليتقدم للمركز الثامن وبفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز السابع.

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