برباعية نظيفة في مرمى النصر.. الشباب يحكم قبضته على الصدارة

أحكم الشباب قبضته على صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما اكتسح مضيفه النصر 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك، في ختام المرحلة 18 من المسابقة.

وبدأ النصر المباراة بهجوم مكثّف كاد أن يثمر عن هدف السبق بعدما أهدر لاعبه عبدالمجيد الصليهم هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالرزاق حمدالله إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وعند الدقيقة 17 تمكن الأرجنتيني ايفر بانيغا من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله فواز الصقور.

وواصل الشباب هجومه وتمكن مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 28 بعدما حول عرضية زميله عبدالله الزوري برأسه في شباك الحارس النصراوي براند جونز.

وحاول النصر العودة سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي أن يسجل الهدف الأول بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس زيا البواردي.

ورد الشباب وأهدر لاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله حسين القحطاني لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف النصر هجومه وأهدر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس زيد البواردي.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه الأرجنتيني مارتينيز أن يسجل هدف تقليص الفارق بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 82 تمكن الارجنتيني غوانكا مهاجم الشباب من تسجيل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس براند جونز.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة سنحت للنصر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد حصوله على ركلة جزاء إلا أن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أهدرها بعدما تصدى لها الحارس زيد البواردي ببراعة.

وعند الدقيقة 90+2 نجح النيجيري ايغالو مهاجم الشباب بتسجيل الهدف الرابع للشباب بعد تلقيه تمريرة من زميله بانيغا ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى 38 نقطة ليتصدر الترتيب، وبقي النصر على رصيده السابق 25 نقطة ليتراجع للمركز السادس.