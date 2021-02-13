تعادل دورتموند مع هوفنهايم وليفركوزن مع ماينز

أفلت فريق بوروسيا دورتموند من الهزيمة أمام ضيفه هوفنهايم وتعادل معه بصعوبة 2 - 2 اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. وفرط باير ليفركوزن في الفوز وتعادل مع ضيفه ماينز 2 - 2 أيضا. وفي باقي المباريات تعادل شتوتغارت مع هيرتا برلين 1 - 1 وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورغ سلبيا.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، تقدم جيدون سانشو بهدف لدورتموند في الدقيقة 24 لكن هوفنهايم رد بهدفين عن طريق مؤنس دبور وإيلاس بيبو في الدقيقتين 31 و51. وقبل تسع دقائق من النهاية سجل القناص النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التعادل لدورتموند. ورفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس مقابل 23 نقطة لهوفنهايم في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب باي أرينا، سجل المهاجم الأرجنتيني لوكاس ألاريو هدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة 14 ثم أضاف باتريك شيك الهدف الثاني في الدقيقة 85. لكن ماينز لم يستسلم ورد بهدف قبل دقيقة واحدة من النهاية بواسطة روبرت غلاتزل ثم خطف كيفين ستوجر هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع مقابل 14 نقطة لماينز في المركز قبل الأخير. وعلى ملعب مرسيدس بنز فرض هيرتا برلين التعادل على مضيفه شتوتغارت بهدف لمثله. وتقدم شتوتغارت بهدف سجله ساشا كالادزيتش في الدقيقة 45 لكن لوكا نيتز سجل هدف التعادل لهيرتا برلين في الدقيقة 82. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر مقابل 18 نقطة لهيرتا برلين في المركز الخامس عشر.