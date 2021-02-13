جزائية إنسيني تمنح نابولي نقاط يوفنتوس

تقدم فريق نابولي للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه يوفنتوس حامل اللقب 1 - صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وخيم التعادل السلبي على مباراة تورينو مع ضيفه جنوه. وعلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا، سجل لورنزو إنسيني هدف الفوز لنابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 40 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، رفع جنوى رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 17 نقطة لتورينو في المركز السابع عشر.

وحقق جنوى ستة انتصارات وسبعة تعادلات مقابل تسع هزائم فيما حقق تورينو انتصارين مقابل 11 تعادلا وتسع هزائم.