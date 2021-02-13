زيدان: تدريب المنتخب الفرنسي هدفي

قال زين الدين زيدان إنه يود تدريب منتخب فرنسا في يوم ما، لكن تركيزه يبقى منصبا على مركزه الحالي مع ريال مدريد رغم زيادة إحباطه مع وجود تكهنات إعلامية مستمرة حول مستقبله في النادي.

وقال نويل لوغرايت رئيس الاتحاد الفرنسي يوم السبت في مقابلة إذاعية إن زيدان سيكون المرشح الأول بالنسبة له لخلافة ديدييه ديشان.

وتحدث زيدان إلى الصحافيين قبل استضافة فالنسيا يوم الأحد وقال إنه يرتبط بعلاقة قوية مع لوغرايت لكنه لا يفكر في تدريب منتخب بلاده خلال الوقت الحالي.

وقال زيدان "سنرى ما سيحدث لكن تركيزي الآن ينصب على وجودي هنا. أنا مدرب ريال مدريد وأستمتع بكل يوم هنا. لكن لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل. لقد سبق أن قلت إن المنتخب الوطني هدف لي لكن في الوقت الحالي أنا هنا". وخاض زيدان 108 مباريات مع فرنسا وكان وراء تتويج بلاده بلقب كأس العالم 1998 على أرضها.

وحمل زيدان شارة قيادة فرنسا في الطريق إلى نهائي كأس العالم 2006 لكنه تعرض للطرد أمام إيطاليا بسبب نطحة برأسه ضد المدافع ماركو ماتيرازي ولم يشارك في ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنافس.

وتولى زميله السابق ديشان قيادة فرنسا نحو حصد لقب كأس العالم 2018 ويرتبط بعقد حتى 2022.

وقال لوغرايت "إذا رحل ديدييه وكنت لا أزال هنا، سيكون أول شخص أختاره هو زيدان". وفاز زيدان بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وبالدوري الإسباني مرتين كمدرب لريال لكن سجله الرائع لم ينقذه من التكهنات حول مستقبله مع النادي.

ويستهدف ريال تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري عندما يواجه فالنسيا وسيتلقى دفعة بعودة داني كاربخال ولوكاس فاسكيز وتوني كروس لكنه لا يزال يملك قائمة طويلة من المصابين مثل القائد سيرجيو راموس وإيدن هازارد.