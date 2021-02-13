كريسبو مدربا لساوباولو البرازيلي

قال نادي ساو باولو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم الليلة الماضية إن الأرجنتيني هرنان كريسبو وقع عقدا لمدة عامين لتدريب الفريق، ما يعطي دفعة متأخرة لآمال الفريق المتعثر في الفوز باللقب.

وقال النادي "نثق في أن هرنان كريسبو الخيار الأمثل للطريقة التي نفكر بها في ساو باولو. يملك تاريخا من الانتصارات. كان لاعبا رائعا وهو مدرب واعد للغاية".



ومن المتوقع أن يتولى كريسبو، الذي استقال من تدريب ديفينسا إي خوستيسيا يوم الأحد الماضي بعد فوزه بكأس سودامريكانا التي تعادل الدوري الأوروبي في أميركا الجنوبية، قيادة ساو باولو في مباراته خارج أرضه غدا الأحد أمام غريميو.

ويحتل ساو باولو المركز الرابع في الدوري، متأخرا بفارق سبع نقاط عن إنترناسيونال المتصدر لكن له مباراة مؤجلة، حيث تتبقى ثلاث مباريات لإنترناسيونال مقابل أربع لساو باولو.

وصنع كريسبو (45 عاما) اسمه كهداف في ريفر بليت الأرجنتيني لكنه قضى معظم مسيرته في إيطاليا في صفوف بارما ولاتسيو وميلان وإنتر ميلان. وبدأت رحلته في عالم التدريب في إيطاليا أيضا مع مودينا عام 2015 قبل الانتقال لتدريب بانفيلد وديفينسا في الأرجنتين.