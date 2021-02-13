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مدير بايرن الرياضي: اتفقنا على التعاقد مع أوباميكانو

المدافع الفرنسي

مدير بايرن الرياضي: اتفقنا على التعاقد مع أوباميكانو

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لايبزيغ - د ب أ

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قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو سيترك لايبزيغ للانضمام للبايرن بعد نهاية الموسم، وذلك وفقا لمقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية مساء يوم الجمعة.

ومن المقرر أن ينضم أوباميكانو، 22 عاما، لبايرن ميونخ حتى 2026 بعد أن قام الفريق الفائز بستة ألقاب خلال الأشهر الماضية، بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدر بـ43 مليون يورو.

وقال حميديتش "كنت مقتنعا دائما بأن لدينا مفهوما جيدا. قدمنا له رؤيتنا لمسيرته في بايرن، بعد نهاية عملية طويلة، اقتنع اللاعب وعائلته والإدارة بأن بايرن هو الشريك المناسب".

ولم يؤكد ماركوس كروش، المدير الرياضي لفريق لايبزج، في تأكيد الصفقة الخاصة بأوباميكانو الذي يستمر عقده مع النادي حتى 2023، واكتفى بالقول إن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده، وذلك على شبكة قنوات "سكاي".

وأكد بايرن ولايبزيغ مؤخرا أن بطل الدوري الألماني يخوض مفاوضات مع المدافع الذي تريد أندية عدة في أوروبا ضمه، ولم يكن أوباميكانو ضمن تشكيل الفريق الأساسي للفريق في مباراته أمام أوغسبورغ التي أقيمت يوم الجمعة.

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