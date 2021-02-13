هاتريك "تي فريدي" ينقذ الفتح أمام العين

سجّل الهولندي ميتشيل دي فريدي هاتريك ليقود به فريقه الفتح للفوز على ضيفه العين 3-2، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة خاصة في الشوط الثاني الذي شهد 5 أهداف بعكس الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

‫وتمكن الأنغولي ماريو باستوس مدافع العين من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 50 بعد تلقيه عرضية من زميله الفنزولي خوان بابلو ليسدد الكرة في الشباك.

ورد الفتح سريعاً وتحديداً بعد 3 دقائق بعدما سجّل مهاجمه الهولندي ميتشيل دي فريدي هدف التعادل، بعد متابعته لتسديد زميله محمد ناجي العائدة من الحارس أمين بخاري ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 61 تمكن الفنزولي خوان بابلو لاعب العين من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله الكرواتي فيليب ليخترق دفاع الفتح ويضع الكرة في الشباك.

وفي الربع ساعة الأخير فرض الفتح سيطرته ونجح مهاجمه دي فريدي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 75 بعدما حول عرضية زميله البيروفي كريستيان كويفا برأسه في شباك الحارس أمين بخاري.

وكثّف الفتح هجومه وتمكن مهاجمه دي فريدي من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 84 بعدما حول عرضية زميله علي الزقعان برأسه في شباك العين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح الى 22 نقطة ليتقدم للمركز 11، وبقي العين على رصيده السابق 13 نقطة ليبقى في المركز الأخير.