الهلال يواجه ضمك بحثاً عن الاقتراب من الصدارة

يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته واستعادة المركز الثاني حينما يمل ضيفاً ثقيلاً على ضمك، في المواجهة التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، في ختام المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال في استعادة عافيته بعدما اكتسح مضيفه العين 5-صفر في المرحلة الماضية لينجح في العودة للمركز الثاني.

ويأمل الهلال في أن يحقق الفوز على ضمك ليقلص الفارق مع الشباب المتصدر الى نقطتين بعد فوز الأخير على النصر 4-صفر أمس السبت.

وسيواصل الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الهلال افتقاده للخماسي المصاب الحارس عبدالله المعيوف والايطالي سباستيان جوفنيكو وسلمان الفرج ومحمد البريك وهتان باهبري ومحمد كنو.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الاهلي الثاني و5 نقاط عن الشباب المتصدر.

وفي المقابل يسعى ضمك لإنقاذ مايمكن انقاذه حيث أصبح الفريق قريباً من العودة لدوري الدرجة الاولى بعد النتائج السلبية التي قدمها الفريق في هذا الموسم.

ولم يعرف ضمك طعم الانتصارات في آخر 3 مراحل كيث خسر مباراتين وتعادل في مباراة ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.