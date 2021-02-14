برشلونة يواصل انطلاقته ويعبر ألافيس بخماسية

قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز على ألافيس 5 - 1 يوم السبت في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وسجل أهداف برشلونة فرانسيسكو ترينكاو (هدفين) في الدقيقتين 29 و74 وليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و75 و جونيور فيربو في الدقيقة 80، فيما سجل هدف ألافيس لويس ريوخا في الدقيقة 57.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني،بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، وتوقف رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللقاء، في المقابل تراجع فريق ألافيس لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي برشلونة مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة. ورغم سيطرة برشلونة إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب في أغلب فترات هذا الشوط ، الذي لم يشهد العديد من المحاولات الخطيرة.

وجاءت أولى المحاولات الخطيرة من نصيب ألافيس في الدقيقة 27 عندما تهيأت الكرة أمام رودريغو باتاليا على حدود منطقة جزاء برشلونة ليسدد كرة قوية تصدى لها مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة على مرتين. ورد برشلونة في الدقيقة 29 بتسجيل هدف التقدم عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى استلمها موريبا كوروما ومررها إلى فرانسيسكو ترينكاو الذي قابلها بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

وألغى الحكم هدفا لفريق برشلونة في الدقيقة 36 عندما لعب سيرخيو بوسيكتس كرة طولية خلف مدافعي ألافيس استلمها أنطوان غريزمان داخل منطقة الجزاء وسددها لكن الحارس فيرناندو باتشيكو تصدى لها لترتد إلى ميسي الذي قابلها بتسديدة بقدمه اليمنى إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل غريزمان. وسجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالقائم الأيسر قبل أن تعانق الكرة الشباك.

وفي الشوط الثاني، تخلى فريق ألافيس عن حذره الدفاعي قليلا وحاول مبادلة برشلونة للهجمات، ولكنه فشل في مجاراة برشلونة. وفي الدقيقة 57 تمكن ألافيس من تسجيل هدف تقليص الفارق عندما تمكن لويس ريوخا من قطع تمريرة من موريبا ليدخل منطقة جزاء برشلونة ليصبح في مواجهة مارك أندريه تير شتيجن قبل أن يسدد الكرة إلى داخل المرمى. و أهدر ترينكاو فرصة تسجيل هدف ثالث لبرشلونة في الدقيقة 62 عندما انطلق بالكرة من الناحية اليمنى لينفرد بباتشيكو الذي تألق وحول تسديدة ترينكاو لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 74 سجل برشلونة الهدف الثالث عندما مرر بيدري كرة بينية إلى ميسي لينفرد بباتشيكو الذي تألق وأبعد الكرة لترتد إلى ترينكاو الذي وضعها إلى داخل المرمى. وفي الدقيقة 75 سجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق الكرة الشباك. وفي الدقيقة 80 سجل برشلونة الهدف الخامس عندما لعب ميسي كرة رائعة من فوق المدافعين استلمها غريزمان في الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء ألافيس ليمرر كرة عرضية قابلها جونيور فيربو بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى. وفي الدقيقة 89 ألغى الحكم هدفا سادسا لبرشلونة عندما مرر كرة بينية إلى ترينكاو لينفرد بباتشيكو قبل أن يسدد الكرة إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.