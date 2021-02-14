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رابطة الدوري السعودي: رصدنا التجاوزات في مباراة النصر والشباب

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رابطة الدوري السعودي: رصدنا التجاوزات في مباراة النصر والشباب

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العربية.نت

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تود رابطة الدوري السعودي للمحترفين الإيضاح أنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي أو لاعبي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات، ويتم تدوينها من قبل مراقبي المباريات، لرفعها للجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

في هذا الإطار فقد تم رصد ماحدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من قبل مراقب المباراة، وجار الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم. كما تنوه الرابطة بأنه يجب على مسؤولي الأندية واللاعبين التحلي بالروح الرياضية.

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