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سبيزيا يصعق ميلان ويهدي إنتر فرصة الصدارة

الهدف الثاني

سبيزيا يصعق ميلان ويهدي إنتر فرصة الصدارة

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روما - د ب أ

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أصبح فريق ميلان مهددا بفقدان موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد هزيمته على ملعب مضيفه سبيزيا صفر - 2 اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه نابولي للمركز الرابع بفضل الفوز على ضيفه يوفنتوس حامل اللقب 1- صفر.

وعلى استاد ألبرتو بيكو، انتهى الشوط الأول من مباراة سبيزيا مع ميلان بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني تقدم جوليو ماجيوري بهدف لسبيزيا في الدقيقة 56 ثم أضاف سيموني باستوني الهدف الثاني في الدقيقة 67. ورغم الهزيمة ظل ميلان في الصدارة برصيد 49 نقطة فيما رفع سبيزيا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبإمكان إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن ميلان، أن يقتنص الصدارة حال فوزه على ضيفه لاتسيو غدا الأحد.

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