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أكثر من 126 جوادًا عالمياً تشارك في كأس السعودية 2021

تبدأ البطولة يوم الجمعة

أكثر من 126 جوادًا عالمياً تشارك في كأس السعودية 2021

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغ عدد الخيل المسجلة في كأس السعودية 2021 بشكل عام من الخيل المتدربة محلياً والقادمة من مختلف دول العالم أكثر 126 جواداً، بمعدل 14 مقسمة على تسعة أشواط بشكل مبدئي، حيث ستجري في الأيام المقبلة مراسم إعلان الأسماء النهائية للخيل المشاركة إلى جانب القرعة المخصصة لبوابات جهاز الانطلاق وتثبيت أسماء الخيالة على الخيل المشاركة.

وتواصلت رحلات وصول الخيل الدولية القادمة لأراضي السعودية للمشاركة، حيث وصلت إلى الرياض 5 من أفضل الخيل اليابانية لتنضم إلى الخيل الأميركية التي حطت رحالها بالمحجر الدولي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية قبل يومين استعدادًا للمشاركة في النسخة الثانية من الحدث العالمي الأغلى في العالم، الذي سيقام على مدار يومي 19 و20 فبراير الجاري.

وتتوالى بقية الخيل المشاركة الوصول من بعض الدول الأوروبية السبت المقبل، غير أن الخيل البريطانية التي من ضمنها الجواد "مشرف" الذي يشارك في الشوط الرئيسي "كأس السعودية"، سيكون موعد وصولها الأحد القادم وستكون الخيل القادمة من دولة الإمارات آخر الواصلين وذلك في يوم 16 من شهر فبراير الجاري.

ووفرت اللجان المختصة بالمحجر الدولي والمخصص للخيل الزائرة المشاركة في هذا الحدث العالمي جميع الاشتراطات الدولية للمحاجر الصحية للخيل، التي تتضمن إسطبلات مخصصة وميدان تدريب خاص، إلى جانب مواعيد محددة ومجدولة لأداء تمارينها على أرضية الميدان الرئيسي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

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