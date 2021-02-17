.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الفتح يهزم الشباب بثنائية كويفا وتي فريدي

بعد هدف كويفا

الفتح يهزم الشباب بثنائية كويفا وتي فريدي

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

أوقف الفتح مسلسل انتصارات مضيفه الشباب بعدما اقتنص منه فوزاً قاتلاً بنتيجة 2-1 في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقاسم الفريقان الأفضلية، حيث بدأ الشباب المباراة بهجومٍ مكثف حيث أهدر مهاجمه النيجيري ايغالو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي سيبا ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الشباب هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه حسين القحطاني الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس كوفال الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف الشباب هجومه وكاد مدافعه عبدالله الزوري أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني بانيغا ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس المتألق كوفال الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 43 نجح الأرجنتيني كريستيان غوانكا مهاجم الشباب بتسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله البرازيلي سيبا برأسه في شباك الفتح.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفتح بعدما فرض سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وسنحت له فرصة محققة حينما ارتقى لاعبه المغربي مراد باتنا لعرضية زميله نواف البوشل وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس زيد البواردي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الفتح هجومه ونجح لاعبه البيروفي كريستيان كويفا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء الشبابية وسدد الكرة بذكاء لتستقر في شباك الحارس زيد البواردي.

وواصل الفتح هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه الهولندي ميشيل فريدي الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله كويفا، إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وكثّف الفتح هجومه وتمكن مهاجمه الهولندي ميشيل فريدي من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90+3 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله اليوسف ليسدد الكرة في شباك الشباب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز العاشر، وبقي الشباب على رصيده السابق 38 ليبقى في الصدارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الأمير محمد بن سلمان يتوج الفائز بسباق كأس السعودية الأمير محمد بن سلمان يتوج الفائز بسباق كأس السعودية
إيفرتون يهزم ليفربول وينهي انتظاراً دام 21 عاماً إيفرتون يهزم ليفربول وينهي انتظاراً دام 21 عاماً
ليفانتي يهزم أتلتيكو وينعش آمال الريال وبرشلونة ليفانتي يهزم أتلتيكو وينعش آمال الريال وبرشلونة
كومان يدافع عن نتائج الإسبان السلبية في دوري الأبطال كومان يدافع عن نتائج الإسبان السلبية في دوري الأبطال
الريال يجتاز بلد الوليد ويقلص الفارق مع أتلتيكو إلى 3 نقاط الريال يجتاز بلد الوليد ويقلص الفارق مع أتلتيكو إلى 3 نقاط
قذيفة تراوري تمنح وولفرهامبتون نقاط ليدز قذيفة تراوري تمنح وولفرهامبتون نقاط ليدز

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد