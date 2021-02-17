الفتح يهزم الشباب بثنائية كويفا وتي فريدي

أوقف الفتح مسلسل انتصارات مضيفه الشباب بعدما اقتنص منه فوزاً قاتلاً بنتيجة 2-1 في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقاسم الفريقان الأفضلية، حيث بدأ الشباب المباراة بهجومٍ مكثف حيث أهدر مهاجمه النيجيري ايغالو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي سيبا ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الشباب هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه حسين القحطاني الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس كوفال الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف الشباب هجومه وكاد مدافعه عبدالله الزوري أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني بانيغا ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس المتألق كوفال الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 43 نجح الأرجنتيني كريستيان غوانكا مهاجم الشباب بتسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله البرازيلي سيبا برأسه في شباك الفتح.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفتح بعدما فرض سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وسنحت له فرصة محققة حينما ارتقى لاعبه المغربي مراد باتنا لعرضية زميله نواف البوشل وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس زيد البواردي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الفتح هجومه ونجح لاعبه البيروفي كريستيان كويفا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء الشبابية وسدد الكرة بذكاء لتستقر في شباك الحارس زيد البواردي.

وواصل الفتح هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه الهولندي ميشيل فريدي الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله كويفا، إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وكثّف الفتح هجومه وتمكن مهاجمه الهولندي ميشيل فريدي من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90+3 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله اليوسف ليسدد الكرة في شباك الشباب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز العاشر، وبقي الشباب على رصيده السابق 38 ليبقى في الصدارة.