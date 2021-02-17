بيولي: نسعى أن نكون مفاجأة "الدوري الأوروبي"

يسعى ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن يصبح فريقه مفاجأة الموسم في الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث يتطلع لوضع خسارة صادمة في الدوري الإيطالي خلفه عندما يواجه رد ستار بلغراد يوم الخميس.

وخاض النادي الإيطالي ثلاثة أدوار في التصفيات ليبلغ دور المجموعات، بينها فوز مثير 9-8 بركلات الترجيح على ريو آفي البرتغالي في المواجهات الفاصلة.

وتصدر ميلان المجموعة الثامنة، متفوقا على ليل وسبارتا براغ وسلتيك، ولم يترك بيولي مجالا للشك في تطلعات فريقه.

وقال في مؤتمر صحافي "نحن سعداء بالعودة للمنافسات الأوروبية مرة اخرى. لدينا نفس الرغبة في التقدم التي كانت أمام آفي. نريد أن نكون مفاجأة الدوري الأوروبي".

وقاد بيولي ميلان إلى موسم مثير للإعجاب على الصعيد المحلي أيضا، لكن الهزيمة 2-صفر أمام سبيزيا في الدوري يوم السبت الماضي جعلته يتراجع للمركز الثاني في الترتيب خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان.

وأضاف "نحن بحاجة للتطلع للأمام كما نفعل دائما. في الرياضة لا يهم ما فعلناه لكن ما سنفعله. نريد أن نحقق بداية جيدة، حتى إذا كنا ندرك أن هذه المواجهة تستغرق 180 دقيقة. سنواجه فريقا يسيطر على الدوري المحلي. كان سيكون الأمر أكثر إثارة للقلق إذا خسرنا ونحن نلعب بأداء ميلان. لكن يوم السبت الماضي لم نقدم أداء ميلان. الآن يجب أن نتطلع للمضي قدما".

وتأتي زيارة بلغراد في منتصف الأسبوع، لمواجهة رد ستار متصدر الدوري الصربي الممتاز بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه، قبل ثلاثة أيام من قمة ميلان المهمة للغاية أمام إنتر في الدوري.