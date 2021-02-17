سولشاير: بوغبا لن يعود قبل الشهر المقبل

أعلن النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء، أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا المصاب في فخذه الأيمن، لن يعود إلى الملاعب قبل مارس المقبل على أقل تقدير.

وقال سولشاير إن بوغبا "بدأ علاجه، وذلك سيستمر بضعة أسابيع أخرى. لن يلعب في فبراير، هذا أمر مؤكد".

وخرج الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً في الدقيقة 39 خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع إيفرتون 3-3 في 6 فبراير، بعد أيام فقط من اختياره أفضل لاعب في النادي لشهر يناير. سننتظر بضعة أسابيع أخرى قبل رؤية بول (بوغبا)، هذا مؤكد".

وجاء حديث النرويجي في مؤتمر صحافي عشية مباراة الذهاب لفريقه في دور الـ16 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ضد ريال سوسييداد الإسباني يوم الخميس والتي ستقام في تورينو الإيطالية جراء القيود المفروضة على السفر من السلطات الإسبانية لمواجهة انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وفي ما يتعلق بمواجهة الفريق الباسكي، أشار سولشاير إلى أن مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني ولاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك لن يكونا ضمن التشكيلة.

وقال "فان دي بيك وإدينسون مصابان للأسف، إصابتهما في العضلات، لذلك لن يسافرا مع الفريق".

وتبقى مشاركة المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال ولاعب الوسط الأسكتلندي سكوت مكتوميناي غير مؤكدة، بحسب سولشاير الذي شكك في إنهما "سيكونان لائقين بدرجة كافية"، وأنهما سيخضعان للاختبار صباح يوم المباراة.