الجمعة.. انطلاق كأس السعودية في نسختها الثانية

أنهت لجنة البرامج والتسجيل بنادي سباقات الخيل الإجراءات المنظمة والمطبقة في اعتماد الأسماء النهائية للخيل المشاركة في السباق الرئيس في البطولة "كأس السعودية" العالمي أغلى جائزة سباق خيل؛ والذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار وبجانبه "كأس البحر الأحمر" والذي تبلغ جائزته 2.5 مليون دولار أميركي يوم السبت المقبل على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، حيث تختص الإجراءات بمطابقة الخيل مع المعايير المحددة، وإجراء القرعة بين المشاركين لتحديد أماكن جيادهم في بوابات جهاز الانطلاق، إلى جانب اعتماد أسماء الخيالة بشكل نهائي في الشوطين.

ويشهد أهم أشواط البطولة وختامها "كأس السعودية" والمقام على مسافة 1800م على المضمار الرملي، حيث وقعت القرعة على تحديد وتوزيع الخيل المشاركة، ليأتي البطل "غريت سكوت" للأمير فيصل بن خالد من الخانة الثالثة متأملًا فوزه بـ "كأس السعودية" بعد مشاركته في النسخة الأولى منه وهو الذي شارك في الموسم الجاري لسباقات نادي الخيل ثلاث مرات دون خسارة وكان آخرها فوزه بـ "كأس الملك فيصل" من الفئة الأولى سعوديًا وليكون المرشح الأول للفوز الحصان الأميركي "نيكس جو" لهيئة السباقات الكورية في الخانة الخامسة وهو الفائز بأحد أهم السباقات الأميركية "البريدرزكب مايل رملي" بالإضافة لفوزه بكأس "بيغاسوس العالمي" والذي ترشح من خلاله للمشاركة مباشرة في "كأس السعودية".

فيما سينطلق الجواد القادم من ولاية كالفورنيا "شارلتون" من الخانة التاسعة، وهو الفائز بشوط "ماليبو ستيك" من الفئة الأولى على مضمار "سانتا أنيتا" في كالفورينا، وتم اختيار البوابة الثانية عشرة للقادم من بريطانيا البطل "مشرف" للأمير عبدالرحمن بن فيصل، والذي جاء ثانيًا في شوط "ديربي السعودية" في النسخة الأولى من البطولة، وهو الفائز بـ "الديربي الفرنسي" صيف 2020 الماضي.

وفي ثاني أغلى كأس في البطولة "كأس البحر الأحمر" والمقام على مسافة 3 آلاف متر ضمن المضمار العشبي، يتواجد بطل النسخة الماضية من البطولة لذات الشوط، والمرشح الأقوى البطل "كول ذا ويند" لـ "جورج سرو بريدج" والذي سينطلق من الخانة الثانية، ويأتي للمشاركة مرة ثانية لذات الشوط الخيل "برنس أوف اران" لسعيد بلعبيده من دولة الإمارات، والحائز على المركز الثالث في النسخة الماضية، ويأتي الجواد "ميكنغ ميراكلز" للأمير سعود بن سلمان في مشاركته الأولى ضمن البطولة، وهو الذي حقق الفوز بـ"كأس ولي العهد" وحل ثالثاً في كأس "خادم الحرمين الشريفين" من الفئة الأولى سعودياً ضمن الموسم الجاري ويأتي "نيو شو" القادم من البحرين لاسطبلات "فكتوريوس" في البوابة الثانية عشرة، والذي حقق مؤخراً "كأس الشيخ ناصر بن محمد" على مضمار نادي راشد للفروسية.

وشهد الأمير بندر بن خالد الفيصل ،رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل ورئيس اللجنة المنظمة للسباق، مراسم القرعة بحضور عدد كبير من المدربين وملاك الجياد المشاركة بالإضافة إلى مدير السباقات الدولية "توم رايان" حيث أبدى عدد من المدربين ارتياحهم الكبير لعملية انتقال الخيل إلى الرياض ولسير التدريبات التحضيرية للسباق بشكل ممتاز، معربين عن تفاؤلهم برؤية سباق مثيرة يروي ظمأ عشاق سباقات خيل السرعة في العالم.