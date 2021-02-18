القادسية يأخذ نصيبه من النصر ويعيده للمركز التاسع

عمّق القادسية جراح ضيفه النصر بعد فوزه عليه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي كثّف هجومه مبكرا وسنحت فرصة محققة للاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أيمن يحيى ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه مارتينيز أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرة ذكية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس فيصل مسرحي.

وعند الدقيقة 23 تمكن البرازيلي ايدسون لاعب القادسية من تسجيل هدف السبق لفريقه بعدما حول تسديدة زميله النيجيري ستانلي أوهاويتشي برأسه لتستقر في شباك الحارس الأسترالي براد جونز.

وحاول النصر العودة سريعاً وسنحت له فرصة محققة حينما تلقى لاعبه مارتينيز تمريرة مميزة من زميله أيمن يحيى ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه بحثاً عن هدف التعادل وسنحت فرصة خطيرة للاعبه مارتينيز الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة تسجيل هدف التعادل حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 72 إلا أن تسديدة البرازيلي بيتروس وجدت الحارس المتألق فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وشهدت المباراة طرد مدافع القادسية حمد اليامي عند الدقيقة 90+6 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وبقي النصر على رصيده السابق 25 نقطة ليتراجع للمركز التاسع.