النصر يقترب من معادلة جزائياته "الضائعة" في 4 مواسم

اقترب لاعبو نادي النصر من معادلة عدد ركلات الجزاء المهدرة مقارنة بالمسجلة خلال الموسم الحالي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مباراة الفريق أمام القادسية.

وبعد خسارته أمام القادسية، وصل النصر إلى الخسارة الثامنة في المسابقة بالمباراة التي شهدت إضاعة البرازيلي بيتروس لركلة جزاء عند الدقيقة 72 ليصل عددها إلى 5 حتى الآن في الموسم الحالي.

وأهدر نادي النصر 5 ركلات جزاء في الموسم الحالي 2020 – 2021 من أصل 10 حصل عليها الفريق العاصمي، وكان نصيب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله تضييع 3 منها ومواطنه نورالدين أمرابط واحدة وهو العدد نفسه لزميلهم البرازيلي بيتروس.

وبالمقارنة مع السنوات الماضية فإن عدد ركلات الجزاء الضائعة فيها كان 6 فقط في 4 مواسم متتالية، ففي الموسم الماضي، 2019 – 2020، أضاع النصر جزائية واحدة كانت بأقدام عبدالرزاق حمدالله أمام الرائد في اللقاء الذي انتهى بأربعة أهداف لهدف، وكانت هي الركلة الوحيدة الضائعة من أصل 10 في الموسم ككل.

وفي الموسم قبل الماضي، 2018 – 2019، أضاع النصر جزائية واحدة من أصل 12، كان للمغربي حمدالله نصيب في الركلة الوحيدة التي أضاعها أمام الفتح وحارس مرماه الأوكراني ماكسيم كوفال في اللقاء الذي انتهى بخماسية نظيفة.

وفي الموسم 2017 – 2018 كان رصيد النصر ناصع البياض في الركلات الجزائية سجل حينها 8 من أصل 8 جاءت 5 بأقدام محمد السهلاوي و3 عن طريق البرازيلي ليوناردو. وشهد موسم 2016 – 2017 تقلبا في جزائيات النصر، إذ سدد اللاعبون 8 ركلات جزاء أضاعوا منها 4، كان نصيب السهلاوي منها 3 في مواجهات الباطن والخليج والقادسية، فيما كان للبارغوياني فيكتور أيالا واحدة أمام ياسر المسيليم حارس الأهلي.