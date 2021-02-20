أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة

توجت اليابانية نعومي أوساكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لتنس السيدات، عقب فوزها على الأميركية جينيفر برادي 6 / 4 و6 / 3 يوم السبت في المباراة النهائية للبطولة.

وباتت أوساكا /23 عاما/ تمتلك أربعة ألقاب في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (غراند سلام)، حيث إن هذا اللقب هو الثاني لها في بطولة أستراليا المفتوحة بعد أن حققت اللقب في عام 2019، كما فازت بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس مرتين في عامي 2018 و2020.

وحافظت أوساكا، 23 عاما، على رقمها بعد الخسارة في أي مباراة بالبطولات الكبرى بداية من دور الثمانية. وهذه هي المرة الاولى التي تصعد فيها برادي، 25 عاما، للمباراة النهائية في إحدى بطولات الجائزة الكبرى.

وقالت أوساكا: "لم ألعب آخر مبارياتي في بطولة الغراند سلام بحضور الجمهور، لذلك فإن حصولي على مثل هذه الطاقة، يعني الكثير بالنسبة لي".

وأضافت: "شكرا لكم لأنكم فتحتم قلوبكم وأذرعكم لنا. بالتأكيد أشعر أن اللعب في إحدى بطولات الغراند سلام حاليا امتياز كبير وشيء لن أعتبره مضمونا، لذلك أتوجه بالشكر للحصول على هذه الفرصة".

وأصبحت أوساكا أول سيدة تفوز بأربعة ألقاب في بطولات الجائزة من أصل أربع مباريات نهائية شاركت بها منذ أن فعلت ذلك مونيكا سيليش مطلع تسعينيات القرن الماضي. وتبتعد بفارق بطولة واحدة عن لاعبات مثل مارتينا هينغيز وماريا شارابوفا.

وقدمت برادي أداء مميزا في البطولة ونتيجة لهذا الأداء ستدخل قائمة أفضل 20 لاعبة الأسبوع المقبل رغم أنها لم تكن قادرة على خوض تدريبات قبل البطولة بسبب قواعد الحجر الصحي.

وكانت برادي ضمن هؤلاء الذين تم اكتشاف وجود مصابين بفيروس كورونا في رحلتهم لأستراليا، وتم حجزها في غرفتها لمدة 15 يوما. ومن بين أكثر من 50 لاعبة في منافسات الفردي تعرضن لهذا الموقف، هي الوحيدة التي تمكنت من اجتياز الدور الثالث.

وقالت: "كنت في الحجر الصحي وفعلوا كل ما بوسعهم لجعله مريحا قدر الإمكان".

وأضافت: "كنت قادرة على فعل أي شيء بإمكاني في الغرفة وأقدر كل شيء فعلوه لأجلي عندما كنت موجودة هناك، لذلك أشكرهم".

وتقام المباراة النهائية في منافسات الرجال بين نوفاتك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم وحامل اللقب، و الروسي دانييل ميدفيديف غدا الأحد.