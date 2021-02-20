إحصائيات "الأهداف المتوقعة" تقلل أعذار اللاعبين

عندما سجل إرلينغ هالاند هدفه الـ 25 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بقميص بروسيا دورتموند في مباراته 25 مع الفريق فاق المهاجم البالغ عمره 20 عاما التوقعات بالتأكيد لكن للمرة الأولى كان بإمكان المحللين تقدير حسابات دقيقة عنه.

وسجل هالاند سبعة أهداف أكثر مما توقع موقع (اكسبيكتد غولز) للإحصاءات الذي توقع متوسط 18.15 هدف ليبرهن اللاعب النرويجي على براعته في التسجيل من مواقف صعبة.

وتستند مقاييس الموقع على جودة الفرص وعوامل مثل مسافة الهدف وزاوية التسديد وعدد المنافسين في مسار اللاعب ووضع حارس المرمى قبل مقارنة ذلك بآلاف المواقف الشبيهة في الماضي.

واقتحم موقع (اكسبيكتد غولز) مجال كرة القدم قبل وقت قريب لكنه يثبت أقدامه بالتدريج في عالم الإحصاءات لشرح أداء اللاعبين والفرق بأدق التفاصيل.

وتعاقدت رابطة الدوري الألماني مع شركة أمازون ويب سيرفسز لإمدادها بالإحصاءات وعرضها في الوقت المناسب أمام الجمهور الذي يمكنه أن يحدد بنفسه إن كان يجب أن يتحسن مستوى اللاعبين في جوانب محددة.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن والسفير التقني لشركة أمازون لرويترز "هذه الإحصاءات تعرض الحقيقة والآن أصبحت الأعذار أقل أمام اللاعبين، لكن لأي لاعب يريد أن يكون أفضل وأن يتطور اعتقد أنه سيساعده أن يحلل مستواه بنفسه وقد يود اللاعبون أن يجهزوا أنفسهم بشكل أفضل".

والحصول على أكبر كم من المعلومات سلاح فعال للمدرب وقال رولفس إن مدرب ليفركوزن بيتر بوش من أكبر المشجعين للإحصاءات.

وأوضح رولفس "لدينا شخص يجلس في منصة لمشاهدة المباراة ويحلل البيانات ويرسلها لمقاعد البدلاء وكان لهذا تأثير في قرارات المدربK في وقت سابق كان يحصل المدربون على التشكيلات فقط لكن يمكنهم الآن رؤية بيانات مفصلة تساعدهم في بناء خطط أفضل". كما يعتقد أن البيانات الجديدة تشكل كنزا لمكتشفي المواهب وتساعد الأندية عند إبرام الصفقات.

وواصل "ما يهم حقا عند البحث عن لاعبين جدد هو جمع معلومات متنوعة من مباريات مختلفة. عند جمع البيانات تكون الرؤية أكثر وضوحا وموضوعية بدلا من الاعتماد على رأي شخصي منفرد".