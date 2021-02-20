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مشجع إنترناسيونال يهدي فريقه 200 ألف دولار قبل مباراة تاريخية

المشجع الثري بجانب لاعب الفريق رودني

مشجع إنترناسيونال يهدي فريقه 200 ألف دولار قبل مباراة تاريخية

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بورتو أليغري - رويترز

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منح مشجع لإنترناسيونال فريقه 200 ألف دولار تقريبا يوم الجمعة ويبدو المبلغ هدية لضمان مشاركة أحد نجوم الفريق في مباراة قد تكون تاريخية بالدوري البرازيلي لكرة القدم مطلع الأسبوع.

وقال النادي في بيان "تلقى إنترناسيونال مليون ريال 185 ألفا و794 دولاراً في صورة تبرع من إلوسمار ماجي شيفر، وقع المشجع على اتفاق بإهداء المبلغ للنادي بدون شروط. ونقدم له شكرا جزيلا".

ورفض متحدث باسم النادي الحديث عن كيفية استغلال المبلغ لكنه أشار إلى وجود اتفاق يمنع روديني من اللعب مع إنترناسيونال ضد فريقه الأصلي فلامنغو إلا إذا دفع النادي مليون ريال.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المبلغ سيضمن مشاركة روديني وأن الهدية من ماجي شيفر وهو مزارع ثري. وانضم الظهير الأيمن روديني (29 عاما) إلى إنترناسيونال على سبيل الإعارة من فلامنغو العام الماضي وشارك بانتظام في موسم ناجح حتى الآن لفريقه.

ويتصدر إنترناسيونال دوري الأضواء حاليا بفارق نقطة واحدة عن فلامنغو مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم. ويلتقي الفريقان غدا الأحد في استاد ماراكانا وسيضمن الانتصار تتويج إنترناسيونال باللقب لأول مرة منذ 1979.

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