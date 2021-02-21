الريال يجتاز بلد الوليد ويقلص الفارق مع أتلتيكو إلى 3 نقاط

أفلت ريال مدريد من فخ مضيفه بلد الوليد، بعدما تغلب عليه 1 - صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم, ليشدد الخناق على جاره اللدود أتلتيكو مدريد في سباق المنافسة على صدارة المسابقة هذا الموسم.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 52 نقطة، في المركز الثاني بترتيب المسابقة، مقلصا الفارق مع أتلتيكو (المتصدر) إلى ثلاث نقاط، علما بأن الأخير مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد، الذي لم يحقق أي فوز في البطولة للمباراة السابعة على التوالي، عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

يدين الريال بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي كاسيميرو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 65، كما ساهم حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا بدور بارز في حصد النقاط الثلاث، بفضل تصدياته لهجمات أصحاب الأرض خاصة في الشوط الأول.

يأتي هذا الفوز، ليرفع من معنويات الفريق الملكي قبل لقائه الهام مع مضيفه أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.