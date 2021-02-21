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السومة يسعى لاستعادة علاقته مع شباك الشباب

فرحة السومة بفوز سابق

السومة يسعى لاستعادة علاقته مع شباك الشباب

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الرياض - فيصل الحربي

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يسعى السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة إلى استعادة علاقته مع شباك الشباب حينما يلتقيان يوم الاثنين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر السومة ترتيب هدافي مواجهات الأهلي والشباب برصيد 10 أهداف، يليه أمين دابو وطلال المشعل اللذان سجلا 8 أهداف.

وعلى الرغم من تسجيل السومة 10 أهداف في شباك الشباب إلا أنه لم ينجح في زيارة شباك أبيض العاصمة في آخر 6 مواجهات بين الفريقين.

وغاب هداف الأهلي عن مباراتين من المباريات 6 التي لم يسجل فيها بسبب الإصابة في حين أنه شارك في آخر 4 مباريات.

وسجّل الأهلي في المباريات 6 التي لم يشارك فيها السومة 10 أهداف حيث تقاسما الأفضلية بفوز كل فريق في مباراتين وتعادلا في مثلها.

وتعود آخر زيارة للسومة لشباك الشباب إلى أكتوبر عام 2017 حينما سجّل هدفين في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 5-2.

ولم يعرف السومة طعم الخسارة كثيراً من الشباب حيث إنه شارك في الكلاسيكو 11 مباراة، خسر فريقه مباراتين وانتصر 5 وتعادل 4 مرات.

في حين يعتبر المهاجم ناصر الشمراني أكثر لاعب شبابي تسجيلاً في شباك الأهلي بواقع 7 أهداف.

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