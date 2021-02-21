ديوكوفيتش يهزم ميدفيديف ويتوج بأستراليا المفتوحة

عزز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم رقمه القياسي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتوج بلقبها للمرة التاسعة بعدما تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف 7 - 5 و6 - 2 و6 -2 يوم الأحد في المباراة النهائية.



وأصبح ديوكوفيتش (33 عاماً) ثاني لاعب يتوج بتسعة ألقاب أو أكثر في واحدة من بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، بعد النجم الإسباني رافاييل نادال الذي أحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" 13 مرة.



ورفع ديوكوفيتش عدد ألقابه في بطولات جراند سلام إلى 18 متأخرا بفارق لقبين فقط عن الرقم القياسي الذي يتقاسمه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال، حيث حصد كل منهما 20 لقبا.



أما ميدفيديف، فقد أخفق في التتويج بأول لقب له في بطولات "غراند سلام" علما أنه خاض ثاني مباراة نهائية له بها.



وقطع ديوكوفيتش سلسلة من 20 انتصارا متتاليا لميدفيديف، المتوج بلقب بطولة باريس للأساتذة في نوفمبر الماضي وبلقب البطولة الختامية للموسم الماضي، والذي توج ضمن الفريق الروسي بلقب كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين هذا الموسم.