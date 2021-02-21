ليستر يقفز للثاني مؤقتاً بنقاط أستون فيلا

أنعش فريق ليستر سيتي آماله في التواجد بالمراكز الأربعة الأولى بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتغلب ليستر سيتي 2 - 1 على مضيفه أستون فيلا اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وحقق ليستر سيتي انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة في البطولة، بتغلبه على أستون فيلا، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة (مؤقتا) برصيد 49 نقطة، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 36 نقطة في المركز الثامن ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وافتتح جيمس ماديسون التسجيل لليستر في الدقيقة 19، ثم أضاف زميله هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 23، فيما تكفل بيرتراند تراوري بتسجيل هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 48.