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"الانضباط" تغرم حمدالله وكاسيو بسبب "تبادل القمصان"

من المواجهة الأخيرة

"الانضباط" تغرم حمدالله وكاسيو بسبب "تبادل القمصان"

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العربية.نت

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غرمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لاعبي فريقي النصر والتعاون بسبب تبادلهما القمصان بعد نهاية المباراة.

وجاء في بيان اللجنة: خالف عبد الرزاق حمدلله لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية، ليلزم بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقام لاعب فريق نادي التعاون كاسيو أنجوس بتبادل القميص مع لاعب من الفريق المنافس، وذلك وفقاً لتقرير المراقب الطبي الوارد للجنة ليلزم بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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