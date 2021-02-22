يونايتد يستعيد المركز الثاني بثلاثية نيوكاسل

استعاد مانشستر يونايتد وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي غاب عنه لبضع ساعات، عقب فوزه الثمين 3 - 1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تقدم للمركز الثاني (مؤقتا)، عقب فوزه 2 - 1 على مضيفه أستون فيلا في وقت سابق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تلقى خسارته الرابعة عشر في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 25 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة 30، لكن سرعان ما تعادل آلان سانت ماكسيمين لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 36. وأعاد دانييل جيمس التقدم ليونايتد في الدقيقة 57، واضاف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

بهذا الهدف، عزز فيرنانديز تواجده في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 15 هدفا، بفارق هدفين خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، الذي يتربع على الصدارة حتى الآن.

يأتي هذا الانتصار، ليعيد البسمة لجماهير مانشستر يونايتد من جديد بعد خيبة الأمل التي لحقت بها عقب تعادل الفريق في مباراتيه الاخيرتين بالمسابقة مع إيفرتون وويست بروميتش ألبيون.