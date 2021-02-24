الجمعة.. انطلاق فورمولا إي الدرعية في نسخته الثالثة

عقدت اللجنة المنظمة لسباق فورمولا إي الدرعية 2021 بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وجيمي ريغل الرئيس التنفيذي لفورمولا إي، وكارلو بوتاجي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CBX مؤتمرًا صحافيا افتراضيا "عن بعد" يوم الأربعاء تحدّث خلاله الحاضرون عن آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالسباق والحلبة والفرق والسائقين، إضافة إلى الحديث عن الإجراءات التي تم اتخاذها للالتزام بكافة التدابير الوقائية الرسمية الخاصة بجائحة كورونا.

وتستعد السعودية لاستضافة سباق "فورمولا إي" على حلبة الدرعية يومي (26-27) فبراير الجاري، بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث سيُقام السباق الافتتاحي للموسم السابع من بطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي" تحت الأضواء الليلية لأول مرة في تاريخها، إذ تم تجهيز حلبة الدرعية بتقنية الـ(LED)، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتحدث الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال المؤتمر عن أهمية الفورمولا إي منذ انعقاد أوّل سباق للفورمولا إي عام 2018، وقال: الرياضة تلعب دورا كبيرا في تطوّر المجتمعات وخصوصا في السعودية. الفورمولا إي عام 2018 كان الحدث الرياضي العالمي الثاني الذي تستضيفه السعودية بعد المصارعة الحرّة WWE ، كما كان الحدث الرياضي العالميّ الأوّل في سباقات السيارات الذي تستضيفه السعودية".

وقال جيمي ريغل الرئيس التنفيذي لفورمولا إي: نحن متحمسون جدًا للعودة للسباقات وأوّد أن أشكر السعودية على الاستضافة والدعم، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد الأمير خالد بن سلطان الفيصل وفرق العمل على جهودهم لتنظيم هذا السباق الرائع. التحدّي هذا العام كان حول قدرتنا على رفع سقف التوقعات، وهذا ما حدث بالفعل، والفضل بذلك إلى الشراكة الرائعة بين جميع الأطراف".



من جهته، وأوضح كارلو بوتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي بي إكس المسوّقة للسباق: هدفنا الأول هو سلامة الجميع، لدينا إجراءات احترازية صارمة وتخطيط مثالي للفقاعات الصحيّة لضمان صحّة وسلامة الفرق والسائقين ووسائل الإعلام التي ستحضر الحدث. كما أننا نعمل لتنظيم حدث استثنائي هذا العام خصوصًا وأنّه أوّل سباق ليلي في تاريخ البطولة، وشخصيًا أعتقد أن مشاهدته عبر التلفاز ستزيد من المتعة والحماس خصوصاً مع التصوير الجوّي من الهليكوبتر. ما نريد تحقيقه هو تطوير السباق في كل عام، وعنصر التوقيت الليلي والأضواء الكاشفة ستجعل جميع المتسابقين والمشاهدين يعيشون تجربة رائعة لا تُنسى هنا في السعودية".

وأكدت فورمولا إي، أن "حلبة الدرعية" التي ستحتضن السباقين ستكون مضاءةً بتقنية الـ “LED” ذات الاستهلاك المنخفض، والتي تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل، يأتي ذلك كهدف رئيسي للفورمولا إي لمواجهة التغيّر المناخي، ولتحقيق مستقبل أفضل من خلال السباق بتطبيق مبادرات مستمرّة في جميع أنحاء العالم في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تُعدّ السعودية الشريك المثالي في هذه المهمة التي تتماشى مع رحلة الاستدامة الخاصة بالسعودية كجزء من مستهدفات رؤية 2030.

يذكر أن الموسم السابع من البطولة سينطلق بجولتين من محافظة الدرعية في السعودية في 26 و27 فبراير 2021، ويضم 14 جولة في مختلف مدن العالم عبر القارات الخمس، وتشهد مشاركة 12 فريقًا و24 سائقًا. وكان البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، بطل العالم الحالي، هو أوّل من حقّق لقب سباق الدرعية في موسم 2018 – 2019 وتبعه البريطانيان سام بيرد وآلكسندر سيمز واللذان حققا لقبي سباق الدرعية في الجولتين اللتين أقيمتا في موسم 2019 – 2020 كجزء من فعاليات موسم الدرعية.