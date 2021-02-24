رسائل السومة.. تصريح "المهر" ليس الأول

لم تكن تصريحات النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، عقب خسارة فريقه أمام الشباب وليدة الصدفة، إذ سبق لهداف الدوري السعودي للمحترفين الخروج علنا بتعليقات على بعض زملائه أو مدربيه السابقين.

وعقب خسارة الأهلي أمام مضيفه الشباب بثلاثية نظيفة، قال السومة في انتقاد مباشر لطريقة إدارة النادي إن "بطولة الدوري تحتاج مهرا وإن هذا المهر لم يدفع من قبل الإدارة".

وسبق للسومة الحديث عن مدربه السابق الكرواتي برانكو بعد إقالته قائلا: "لم تكن هناك مشكلة شخصية بيني وبين الكرواتي برانكو، إلا أننا احتجنا مدربا أفضل منه لمصلحة نادي الأهلي.، وسبق أن اقترحت على المدرب إن كان مترددا بين إشراكي أم زميلي دجانيني فليضعني على دكة الاحتياط إلا أنه فضل إبقائي بديلا".

وفي مقابلة تلفزيونية سابقة، أكد السومة أن صفاته تتشابه مع زميله من منتخب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس وقال حينها ""من أتى بدجانيني عليه أن يستغني عن عمر، لأننا جميعا بنفس الخصائص".

ويعد انتقاده لمدربه السابق الأوكراني سيرغي ريبروف الأشد خلال استضافة في إذاعة سورية، وحينها أوضح "المدرب أتى وعقله بعقل لاعب وليس مدرب، فقد أتى معتقدا بأن الدوري السعودي سهل".

وسبق أن خرج السومة بشكل غاضب في مارس 2018 عندما تم استبداله في مباراة دورية أمام الرائد، وقال حينها: هناك أمر خاص، قد أكشف عنه بعد نهاية الموسم، لأن الجماهير تستحق أن تعرف ما يحدث.

وحاز السومة على 4 بطولات مع النادي الغربي منذ قدومه قبل 7 أعوام، جاءت 3 منها في عام 2016 وهي بطولات الدوري وكأس الملك وكأس السوبر، فيما كانت بطولة كأس ولي العهد الوحيدة له في موسم 2014 - 2015. ويتصدر عمر السومة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 131 هدفا متخطيا ناصر الشمراني الذي سجل 126 هدفا.