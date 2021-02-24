تايغر وودز يستعيد وعيه بعد تعرضه لحادث خطير

استعاد نجم الغولف الأميركي تايغر وودز وعيه وبدأ الاستجابة والتعافي بعد عمليات جراحية متعددة خضع لها في الساق، وذلك إثر تعرضه لحادث مروري.

وتعرض تايغر وودز، 45 عاما، لحادث مروري "فردي" بسيارته بالقرب من رانتشو بالوس فيرديس، إحدى مدن مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حسب ما ذكرته الشرطة المحلية التي أوضحت أن السيارة "تعرضت لأضرار بالغة".

وقال أنيش ماهاغان كبير المسؤولين بمركز "هاربور-يو.سي.إل.إيه" الطبي، إن تايغر وودز أصيب بعدة كسور مفتوحة في الجزء السفلي من الساق اليمنى، وجرى تثبيت قضيب في عظام الساق ومسامير في الكاحل خلال العملية الجراحية.

وأضاف ماهاغان: "إصابات العضلات والأنسجة الرخوة في الساق تطلبت الإزالة الجراحية لغطاء العضلات لتخفيف الضغط الناجم عن التورم."

وذكر داريل أوسبي، مسؤول الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس، إن تايغر وودز كان في السيارة بمفرده وقد كان واعيا لدى وصول المسعفين إلى مكان الحادث في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وأضاف أوسبي أن تايغر وودز كان في "حالة خطيرة لكن مستقرة"، وجرى نقله إلى أحد مستشفيات لوس أنجلوس.

وقال أليكس فيلانويفا مدير شرطة لوس أنجليس في مؤتمر صحفي إنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن تايغر وودز كان يقود سيارته تحت تأثير مخدرات أو مشروبات كحولية عندما وقع الحادث. وأضاف فيلانويفا أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن الأسباب المحتملة لوقوع الحادث.

وتابع: "لحسن الحظ، كان الجزء الداخلي للسيارة سليما إلى حد ما، وإلا كان من الممكن أن يكون الحادث مميتا." وذكرت مجلة "غولف دايجست" وهى المجلة الأكثر شهرة فى العالم المتخصصة فى لعبة الغولف أن وودز كان في كاليفورنيا لإجراء جلسة تصوير تستمر يومين عقب استضافته على هامش بطولة رابطة محترفي الغولف والتي لم يشارك بها بسبب الإصابة.

وأشارت "غولف دايجست" إلى أن "صور ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوودز وهو يبتسم مع (لاعب كرة السلة) السابق دوين وايد و(الممثل) ديفيد سباد في نادي ريفي يوم الاثنين، لكن حركته مازالت مقيدة ، لم يسدد الكرات بعد أو يدفع بها إلى داخل الحفرة".

وأضافت "ظهر بحالة جيدة يوم الاثنين لكنه لم يذهب إلى ملعب الغولف من أجل اليوم الثاني للتصوير". وجاءت آخر منافسة خاضها وودز في ديسمبر الماضي وخضع بعدها لجراحة لعلاج في الظهر كانت خامس جراحة في الظهر يخضع لها بشكل عام.

وقال وودز لشبكة "سي بي اس" التليفزيونية يوم الأحد الماضي إنه غير واثق من إمكانية مشاركته في البطولة الكبرى الأولى للموسم ، بطولة الأساتذة في أوغوستا ناشيونال في الثامن من أبريل.