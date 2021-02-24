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موسيالا يحسم اختياره بين منتخبي ألمانيا وإنجلترا

بعد هدفه في لاتسيو

موسيالا يحسم اختياره بين منتخبي ألمانيا وإنجلترا

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روما - د ب أ

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أعلن جمال موسيالا لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه قرر اللعب للمنتخب الألماني، وليس للمنتخب الإنجليزي.

وكان موسيالا، المولود في ألمانيا والذي انتقل إلى إنجلترا وهو في السابعة من عمره ويكمل يوم الجمعة 18 عاما من عمره، قد لعب لمنتخبات الفئات العمرية لكل من ألمانيا وإنجلترا.

لكن كان عليه الآن حسم قراره بشأن المشاركة بالمنتخب الأول في حالة استدعائه، وقد اختار اللعب للمنتخب الألماني حسب ما صرح به في مقابلة أجريت معه للإعلان عن قراره، وذلك مع بوابة "ذا أتلتيك" وموقع "شبورت شاو.دي إي" وعبر قناة "إيه.آر.دي".

وقال موسيالا: "لدي قلب لألمانيا وقلب لإنجلترا. وكل قلب سيستمر في الخفقان. فكرت كثيرا في هذا الأمر. وفي النهاية استمعت لشعوري بأن القرار الصحيح هو اللعب لألمانيا... القرار يبدو صحيحا بنسبة 100 %."

وكان يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني قد التقى موسيالا ووالدته بعد مباراة لبايرن ميونخ في الدوري الألماني (بوندسليغا) في يناير الماضي، ويعتزم استدعاءه للمنتخب للمرة الأولى في الشهر المقبل للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

كذلك قد يشارك موسيالا مع المنتخب الألماني في كاس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المؤجلة من العام الماضي إلى العام الجاري.

وسجل موسيالا هدفا خلال المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على مضيفه لاتسيو الإيطالي 4 - 1 أمس الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وقد بات ثاني أصغر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال.

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