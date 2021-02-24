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"المنشطات" توقف لاعباً صاعداً في الدوري الإنجليزي 9 أشهر

شعار الاتحاد الإنجليزي

"المنشطات" توقف لاعباً صاعداً في الدوري الإنجليزي 9 أشهر

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لندن - رويترز

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قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إنه عاقب لاعبا صاعدا بالدوري الممتاز يبلغ 16 عاما بالإيقاف تسعة أشهر لخرق قواعد المنشطات بتناول مادة محظورة رياضيا.

ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي عن اسم اللاعب أو النادي الذي يلعب له. وواجه اللاعب اتهاما أيضا باستخدام هرمون النمو لكن لجنة مستقلة لم تجد دليلا على ذلك وأيدت الإيقاف بأثر رجعي لتسعة أشهر تنتهي في السابع من مايو.

وقال بات ميهيل مدير العمليات بالوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات "يلعب الرياضيون والآباء والفرق دورا في الحفاظ على نزاهة الرياضة".

وأضاف "هذه القضية تبين أن قواعد المنشطات مطبقة على جميع الرياضيين بغض النظر عن السن وتعد تذكيرا بالعواقب الخطيرة لخرق القواعد".

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