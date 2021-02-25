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جامايكا ترغب في استدعاء مهاجم وست هام

اللاعب الإنجليزي أنطونيو

جامايكا ترغب في استدعاء مهاجم وست هام

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مانشستر - رويترز

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قال اتحاد كرة القدم في جامايكا لرويترز إنه تحدث إلى ميكائيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد بشأن التحول للدفاع عن ألوان منتخب البلد الواقع في منطقة الكاريبي.

واستدعى منتخب إنجلترا أنطونيو البالغ من العمر 30 عاما عدة مرات بواسطة المدرب الحالي غاريث ساوثغيت والمدرب السابق سام ألاردايس لكنه لم يخض أي مباراة مع البلد الذي ولد فيه.

ويحق للمهاجم المولود في لندن، والذي سجل ستة أهداف في الدوري الممتاز هذا الموسم ليتقدم وست هام للمركز الرابع، اللعب باسم منتخب جامايكا عبر والديه.

وقال دالتون وينت الأمين العام لاتحاد كرة القدم في جامايكا لرويترز إن الاتحاد تحدث إلى اللاعب لاقناعه باللعب لمنتخب البلاد في تصفيات منطقة اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) لكأس العالم 2022 والتي ستنطلق في سبتمبر وقال وينت "إنه لاعب جيد جدا سيضيف الكثير للتشكيلة".

وقالت صحيفة تليغراف في وقت سابق إن أنطونيو الذي رفض فرصة مماثة في 2016 سيقبل العرض هذه المرة. ولم يتسن على الفور الوصول إلى وست هام وأنطونيو للتعليق.

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