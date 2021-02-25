سباق "فورمولا إي" الليلي الأول في التاريخ ينطلق الجمعة في الدرعية

تستضيف الدرعية يوم الجمعة، منافسات الموسم السابع من سباقات بطولة العالم "إي بي بي فورمولا إي 2021" في أولى سباقات الموسم.

وتستضيف السعودية المنافسات للمرة الثالثة على التوالي، في حلبة الدرعية على مدار يومين متتاليين، بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتقام منافسات الجولتين الأولى والثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021" يوميَ الجمعة والسبت، تحت الأضواء الكاشفة، لأول مرة في تاريخ سباقات بطولة العالم "فورمولا إي"، إذ تم تجهيز مسارات حلبة الدرعية بتقنية "الليد" ذات الاستهلاك المنخفض، والتي تعمل بالطاقة المتجددة، حيث تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، المتماشية مع "رؤية 2030".

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "للموسم الثالث على التوالي، نفخر في السعودية باستضافة سباق فورمولا إي الدرعية، لنفتتح من خلاله جدول سباقات بطولة العالم للفورمولا إي. لقد كان العام 2020 عاما مليئا بالتحديات والمصاعب جراء الجائحة العالمية، بسبب فيروس كورونا المستجد".

ويشارك في السباق 24 متسابقا من مختلف دول العالم (فرنسا ـ سويسرا ـ ألمانيا ـ بريطانيا ـ البرتغال ـ البرازيل ـ نيوزيلندا ـ هولندا ـ بلجيكا)، يمثلون (12) فريقًا عالميًّا، وهم: إينفيجين فيرجين ريسينغ (بريطانيا) ـ مرسيدس بنز إي كيو (ألمانيا) ـ دراغون بينسكه أوتوسبورت (أميريكا) ـ نيو 333 (الصين) ـ جاغوار ريسينغ (بريطانيا) ـ أودي سبورت آبت شيفلر (ألمانيا) ـ دي أس تشيتاه (الصين) ـ نيسان إي دامز (فرنسا) ـ بي إم دبليو أندريتي موتورسبورت (أمريكا) ـ ماهيندرا ريسينغ (الهند) ـ تاغ هوير بورشه – (ألمانيا) ـ روكيت فنتوري ريسينغ (موناكو).

يذكر أن الموسم السابع من بطولة العالم لسباقات "فورمولا إي"، والذي سينطلق من الدرعية، يضم (14) جولة في مختلف مدن العالم عبر القارات الخمس.