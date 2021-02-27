اتحاد جدة في مهمة صعبة أمام القادسية

يسعى اتحاد جدة لاستعادة توازنه وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على القادسية، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر يسعى اتحاد جدة لاستعادة توازنه وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على القادسية.

وتوقفت انتصارات الاتحاد بعد تلقيه خسارته الرابعة هذا الموسم على يد ضيفه الفيصلي 3-1 في المرحلة السابقة. وسيكون الاتحاد مطالباً بتحقيق الفوز إذا ما أراد إنعاش حظوظه للمنافسة على اللقب حيث يفصله عن المتصدر الشباب 9 نقاط.

ويعلم الاتحاديون أن الخسارة قد تعيده للمركز الخامس حيث يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتفاق. وفي المقابل يبحث القادسية عن مواصلة تألقه والتقدم أكثر في سلم الترتيب بعد الأداء المميز الذي قدمه في هذا الموسم. ولم يعرف القادسية طعم الخسائر في آخر 10 مباريات خاضها حيث تعادل في 7 مباريات وفاز في 3 مباريات ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز السادس.