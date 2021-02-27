التعاون يحقق فوزه الثاني توالياً ويتجاوز الاتفاق

واصل التعاون مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الاتفاق 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح التعاون في تحقيق فوزه الثاني توالياً، حيث بدأ سلسلة انتصاراته في المرحلة السابقة على حساب مضيفه الوحدة والتي حضرت بعد أن مُني بثلاث خسائر متتالية.

في حين عاد الاتفاق مجدداً لدوامة الخسائر التي ابتعد عنها في المرحلة الماضية بعد فوزه أمام مضيفه الفتح 3-2.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 26 حينما نجح لاعبه الباراغوياني كاكو بتسجيل هدف السبق بعدما حول تمريرة زميله سميحان النابت بقدمه في شباك الحارس الاتفاقي محمد الحايطي.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب التعاون سميحان النابت من تسجيل الهدف الثاني بعد مرور 10 ثوانٍ على انطلاقه بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالله الجوعي بقدمه في شباك الاتفاق.

وعند الدقيقة 90+3 اختتم الكاميروني ليندر توامبا أهداف التعاون بتسجيل الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وبفارق نقطة عن الاتفاق صاحب المركز السادس مؤقتاً.