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الشباب يواجه ضمك بهدف الابتعاد في الصدارة

الشباب ضمك
الشباب يتصدر المسابقة برصيد 41 نقطة

الشباب يواجه ضمك بهدف الابتعاد في الصدارة

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الرياض - فيصل الحربي

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يسعى المتصدر الشباب إلى الابتعاد بالصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يسعى الشباب إلى الابتعاد بالصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك.

ونجح الشباب في تعويض خسارته أمام الفتح بعدما اكتسح ضيفه أهلي جدة بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة ليبتعد بالصدارة.

ولم يتمكن الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب الشباب من الاستعانة بلاعبه البرازيلي سيبا الموقوف مباراتين من قبل لجنة الانضباط بسبب الأحداث التي صاحب مواجهة فريقه أمام النصر

ويأمل الشباب في تحقيق فوزٍ يوسع به الفارق بينه وبين وصيفه الهلال إلى 8 نقاط قبل مواجهة الأخير أمام الفتح.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الأول برصيد 41 نقطة وبفارق 5 نقاط عن وصيفه الهلال.

وفي المقابل يبحث ضمك عن تعزيز حظوظه في البقاء حيث إن الخسارة ستصعب مهمته في البقاء موسماً آخر بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح ضمك في موقف صعب للغاية حيث أنه قريب من الهبوط إذ يفصله 7 نقاط عن أقرب مركز يبعده عن شبح الهبوط.

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